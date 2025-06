Bologna, in aumento le violenze di genere: “le donne denunciano di più”

Una attività che nel periodo che va dal maggio del 2024 al maggio del 2025 ha visto un aumento molto consistente dei reati legati alla violenza di genere

In questi dodici mesi, nel territorio metropolitano di Bologna, i carabinieri hanno attivato più di 1.100 Codice rosso, cioè la legge in vigore dal 2019 che tutela le persone vittime di violenza, atti persecutori, maltrattamenti, stalking e, più in generale, tutti i reati connessi alla violenza di genere. Il dato è enorme. Si tratta di mille casi in più rispetto ai dodici mesi precedenti e, ovviamente, le vittime sono praticamente tutte donne.

Nei primi cinque mesi del 2025 sono in aumento anche i casi di violenza sessuale, termine con cui si intendono vari comportamenti che vanno dai palpeggiamenti fino allo stupro. “L’aumento di questo tipo di reati c’è, è innegabile. Pensiamo che sia dovuto alla maggiore sensibilità da parte delle donne, che denunciano molto di più rispetto al passato. Per quanto il dato sia importante, ci piace pensare che il motivo sia questo qui” dice il colonnello Ivan Riccio, comandante del Reparto operativo. […]

