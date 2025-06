Comune Bologna, striscione: “Fermate il governo di Israele – Save Gaza”

Il messaggio sulla facciata del Comune di Bologna: “Fermate il governo di Israele – Save Gaza”

Lo striscione, oltre a chiedere lo stop dei massacri, richiama il titolo della marcia nazionale per la Palestina e per la pace, che prenderà il via il prossimo 15 giugno da Marzabotto a Monte Sole. La decisione di esporre lo striscione, spiega l’amministrazione comunale in una nota, arriva dopo la scelta di interrompere le relazioni istituzionali con il governo israeliano.

“Il Comune di Bologna ha aderito alla marcia di Monte Sole lanciata dalla sindaca di Marzabotto e dal Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto durante le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. L’obiettivo è chiedere al Governo italiano e alla comunità internazionale – si legge nella nota – di agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici di porre fine della violenza, di far tacere le armi e di fermare la deportazione nella Striscia di Gaza, liberare gli ostaggi e i prigionieri, di garantire assistenza alla popolazione civile e di riconoscere lo Stato di Palestina accanto allo Stato di Israele, nel rispetto dei diritti di entrambi”.

