Diffamazione, ‘David Parenzo rinviato a giudizio’

Il prof. Alessandro Orsini scrive su X: “David Parenzo, a seguito della mia querela, è stato rinviato a giudizio e dovrà fronteggiare un processo per diffamazione per avermi definito “testa di c.” – e varie altre cose – dai microfoni di Radio 24 e non soltanto:

“Perché con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi offendeva la reputazione e il decoro del professor Orsini pubblicando sulla piattaforma X le seguenti frasi […]. Successivamente, sulla piattaforma radiofonica la Zanzara… “.

Eccetera eccetera.”