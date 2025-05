Schiaffo a Macron, il labiale di Brigitte secondo un esperto

La première dame avrebbe sibilato in francese un tagliente “dégage, espèce”, che tradotto suona come “stai lontano, perdente”

Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Vietnam per una missione istituzionale. Ma a rubare la scena non è stata l’agenda ufficiale del capo di Stato, quanto un’azione, decisamente atipica, compiuta dalla première dame Brigitte Macron.

Un filmato che ha rapidamente fatto il giro dei social mostra un momento piuttosto imbarazzante tra lui e Brigitte. ù

L’imbarazzo del presidente

All’uscita dall’aereo presidenziale, proprio mentre il portellone si apriva, Brigitte ha colpito il marito con quello che appare come uno schiaffo improvviso. Poco dopo, quando il presidente ha cercato di offrirle il braccio per aiutarla a scendere la scaletta, lei ha rifiutato, scegliendo invece di reggersi autonomamente alla ringhiera, ignorandolo del tutto.

La lettura del labiale

Stando a quanto riferito al Daily Express da un esperto di lettura labiale, il breve scambio tra Brigitte e Emmanuel Macron sarebbe stato tutt’altro che cordiale, contrariamente a quanto fanno sapere dall’Eliseo. Mentre gli passava accanto, la première dame avrebbe sibilato in francese un tagliente “dégage, espèce”, che tradotto suona come “stai lontano, perdente”.

Il presidente, visibilmente spiazzato, avrebbe cercato di riaprire un dialogo con un conciliante “essayons, s’il te plaît” (“proviamoci, per favore”), ricevendo però un deciso “no” da parte della moglie. A chiudere la scena, secondo la ricostruzione, sarebbe stato un rassegnato “je vois” (“capisco”) da parte di Macron.

