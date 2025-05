Rapina a distributore di benzina ad Ardea: ucciso un 35enne

Il dipendente di un distributore di carburanti è stato ucciso in una rapina

È successo a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea in provincia di Roma. La vittima, un uomo di 35 anni di origini indiane, è stata accoltellata questa mattina poco prima delle 12. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale del 118 che ha tentato, per circa un’ora, di salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagni adi Anzio che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’omicidio due persone sarebbero fuggite a bordo di una moto. In tutta l’area sono quindi stati predisposti dei posti di blocco. Nel frattempo, sono in corso i rilievi tecnici da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, in attesa del pm di turno della procura di Velletri.

