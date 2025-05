Milano, bengalese minacciato con una spranga e rapinato: arrestato egiziano

Lo ha terrorizzato con una spranga, poi lo ha convinto a farsi consegnare tutto ciò che aveva in tasca (monete per un totale di sei euro)

Il rapinatore infine è scappato e ha cercato di far perdere le sue tracce, ma per lui sono scattate le manette. Un 23enne egiziano è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata in via Ricciarelli a Milano (zona San Siro) nella notte tra sabato e domenica 25 maggio.

La rapina

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e 45 minuti, come riferito dalla questura di Milano. La vittima, un 45enne cittadino del Bangladesh, è stata avvicinata dal 23enne, che lo ha minacciato mostrandogli una spranga. Successivamente il giovane si è fatto consegnare tutto quello che l’uomo aveva in tasca, circa sei euro in moneta, per poi allontanarsi.

Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto è intervenuta una volante del commissariato Lorenteggio. Il 23enne è stato rintracciato e arrestato. La vittima della rapina, invece, ha rifiutato di essere trasportato in ospedale.

