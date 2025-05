Merz: “Siamo minacciati e ci difenderemo”

“Se la parte russa non è nemmeno disposta ad accettare un invito o una mediazione del Vaticano, allora ciò dimostra che Putin e la Russia non hanno alcun interesse a giungere a un cessate il fuoco o un accordo di pace. E questo significa, in effetti, che l’Ucraina deve continuare a difendersi e che dobbiamo intensificare i nostri sforzi per consentire all’Ucraina di difendersi”.

Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il primo ministro finlandese, Petteri Orpo, a Turku. “L’intero spazio in cui viviamo è a rischio. Lo spazio di attrazione in cui viviamo è a rischio. L’ordine politico che abbiamo stabilito insieme alla Russia dopo il 1990 è fondamentalmente messo in discussione. Siamo minacciati e ci difenderemo“, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

Putin: ‘s’inventano l’invasione dell’Europa per sottrarre soldi alla popolazione’