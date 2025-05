Legnano, donna uccisa con coltellata alla schiena

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano con l’automedica e i carabinieri sono intervenuti in via Stelvio 16 a Legnano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Vasilica Potincu, 35 anni all’interno dell’abitazione al piano terra, dove da pochi mesi viveva in affitto.

Stando alle prime informazioni, la giovane, nata in Romania, sarebbe stata uccisa a coltellate: l’assassino ha lasciato la lama conficcata nella schiena. A scoprire il cadavere è stata una vicina di casa, che ha trovato la porta aperta ed è entrata per capire cosa fosse successo. Da lì l’allarme al 112 e l’intervento dei carabinieri: a loro l’inquilina dello stabile ha riferito quello che aveva appena visto.

I militari sono arrivati in via Stelvio per avviare l’inchiesta sull’omicidio. I rilievi all’interno dell’abitazione, affidati agli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di via Moscova, potrebbero fornire indicazioni utili ai colleghi della Compagnia di Legnano per risalire al killer in fuga.

