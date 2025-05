Studentessa violentata a Bologna, arrestato pakistano

Un pakistano di 33 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Bologna con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa 24enne

Tutto è partito dalla denuncia della ragazza che due mesi fa aveva raccontato di essere stata aggredita nel quartiere Bolognina. La vittima, studentessa toscana a Bologna, aveva sporto denuncia il giorno dopo la violenza, riferendo alle forze dell’ordine di essere stata importunata da uomo di origine straniera mentre stava andando a casa di un amico. Con un pretesto, l’uomo sarebbe riuscito a condurla in un garage condominiale, dove si è poi consumata la violenza.

Lo stratagemma e la violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito, il 33enne pakistano si sarebbe spacciato per un famoso massaggiatore, “spesso chiamato dai vip”, convincendo la ragazza a sottoporsi ad un trattamento al collo nei pressi di una panchina. Dopo pochi minuti di massaggio, lui le avrebbe proposto di spostarsi nell’area interna del condominio. La giovane studentessa avrebbe accettato ritrovandosi ben presto vittima di una violenza sessuale.

Lo straniero, che ad oggi risulta incensurato, è stato identificato dagli agenti grazie alla descrizione resa dalla ragazza, ma anche grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dove sarebbe avvenuta la violenza.

“È importante rilevare come la vittima abbia avuto il coraggio di denunciare alla polizia di stato quanto subito” spiegano dalla questura di Bologna. “Le denunce e le segnalazioni, infatti, sono indispensabili per consentire alla polizia, coordinata dalla procura della Repubblica, di approfondire e procedere fatti gravi come quelli afferenti alle violenze”.

