Malore improvviso, morto 42enne

L’AQUILA. La comunità di Pettino è in lutto per la prematura scomparsa di Francesco Cincis, venuto a mancare mercoledì sera all’età di soli 42 anni in ospedale, dopo essersi sentito male nella propria abitazione. Un malore improvviso ha interrotto la giovane vita, lasciando nello sgomento familiari, amici e conoscenti.

Per chiarire le cause del decesso è stata disposta un’autopsia e per questo è stato necessario rinviare i funerali che inizialmente erano stati già fissati per la giornata di domani.

