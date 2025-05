Amburgo, donna accoltella 17 persone. Polizia: ‘forse crisi psichica’

Un ennesimo drammatico attacco con il coltello ha scosso la Germania.

Ad Amburgo una donna di 39 anni, ieri intorno alle 18, ha colpito all’impazzata attorno a sé ferendo 17 persone, 4 delle quali sono in pericolo di vita.

Subito dopo la responsabile dell’aggressione è stata fermata dalla polizia.

È stata la Bild a raccontare per prima che alcuni dei feriti sono stati soccorsi anche sui treni, mentre il traffico ferroviario è stato fermato. In serata la polizia ha fatto sapere di “non avere prove che la donna possa avere avuto un movente politico” e le indagini si sono dirette su un possibile caso di crisi psichica.

La polizia tedesca ha dichiarato in serata che non ci sono ancora prove che la donna sospettata dell’attacco con coltello alla stazione centrale di Amburgo abbia avuto un movente politico.

“Finora non abbiamo prove che la donna possa avere un movente politico”, ha dichiarato il portavoce della polizia locale Florian Abbenseth ai giornalisti presenti sul posto, in un commento trasmesso dalla televisione pubblica Ard.

La polizia sta invece indagando sulla teoria secondo cui la sospettata potrebbe aver “vissuto una crisi psichica”. ANSA