Amburgo, attacco con coltello alla stazione: otto feriti

Un attacco con il coltello si è verificato alla stazione ferroviaria di Amburgo. Lo rende noto la Bild. Sarebbero rimaste ferite almeno otto persone, di cui tre in modo grave. Una donna sarebbe stata arrestata dalla polizia federale. La polizia di Amburgo ha comunicato su X che è in corso una “importante operazione”.

Una donna è stata arrestata in Germania dopo che otto persone sono rimaste ferite a seguito di un’aggressione con un coltello. L’incidente è avvenuto questa sera alla stazione centrale di Amburgo. Le forze dell’ordine della città tedesca hanno segnalato una “importante operazione di polizia” sul social network X. “Stiamo indagando e forniremo ulteriori informazioni a breve”, ha aggiunto la polizia. Secondo fonti locali il servizio ferroviario intorno alla stazione centrale è attualmente sospeso.

L’incidente, riporta la Bild, è avvenuto vicino ai binari 13 e 14. Inizialmente si era parlato di otto feriti, poi la polizia ha chiarito: tre persone sono in condizioni critiche, altre tre sono gravemente ferite e sei persone sono rimaste leggermente ferite. Alcuni feriti vengono curati sui treni. I retroscena del crimine non sono ancora chiari.

BREAKING:

Suspected terror attack in Hamburg, Germany.

12 people have been stabbed in a train. 6 are seriously wounded, with several in life-threatening condition 🇩🇪 pic.twitter.com/lgO6K2fSvu

