Crosetto: ‘Netanyahu sta sbagliando, si deve fermare’

Benjamin “Netanyahu, a mio personale avviso, sta sbagliando: ciò che sta facendo ora si deve fermare. È inaccettabile per i valori che vogliamo difendere. Per due motivi in primis”. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Corriere della Sera. “Uno è chiaramente umanitario” mentre “l`altro è politico. Il governo israeliano sta rafforzando Hamas”.

Tajani: “Ho chiesto a Israele di fermare raid contro i civili”

“Ho chiesto nuovamente a Israele di fermare le operazioni militari che coinvolgono i civili e di aprire subito tutti i valichi per fare entrare aiuti umanitari. Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X annunciando che “il governo italiano continua a seguire i civili colpiti dalla guerra. Un nuovo gruppo di 52 cittadini palestinesi di Gaza è stato trasferito in Giordania. Sono parenti di palestinesi già arrivati in Italia con le precedenti evacuazioni sanitarie dalla Striscia. Arriveranno presto in Italia con voli di linea”.

Israele contro l’Ue: “Non capisce la realtà e incoraggia Hamas”

Israele reagisce duramente alle critiche dell’Unione Europea, che sta per avviare una revisione del suo accordo di associazione con Israele a causa della situazione a Gaza. “Respingiamo categoricamente la direzione” dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ”che riflette una totale incomprensione della complessa realtà che Israele sta affrontando” e “incoraggia Hamas a restare fedele alle sue posizioni”, ha affermato il portavoce del ministero Oren Marmorstein in una dichiarazione pubblicata su X. tgcom24.mediaset.it