Schlein: “completare progetto UE incagliato tra i nazionalismi”

“Una splendida giornata di partecipazione, abbiamo già più di 800 iscritti ai tavoli di questo pomeriggio per costruire il progetto per cambiare l’Ue e renderla sempre più vicina ai problemi concreti delle persone.

Siamo alla generazione a cui era stata promessa un’Ue di maggiore opportunità, con Ventotene. Abbiamo la responsabilità di completare quel progetto, perché così incagliato a metà fra nazionalismi ed egoismi non riuscirà a diventare un’Europa più sociale, più verde, più giusta.”

“Il Pd parte oggi con un percorso aperto alla società, al mondo produttivo, del lavoro, alle associazioni, al terzo settore per costruire questo progetto insieme. Ci sono altre forze in cui il capo decide, costruiamo un progetto per migliorare la vita delle persone insieme”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Forum del Pd L’Europa che vogliamo in corso a Roma. ANSA