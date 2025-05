Trump ai leader Ue: “sanzioni a Mosca non una buona idea”

“L’Ue ha approvato il suo 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prende di mira quasi 200 navi della flotta ombra. Le nuove misure riguardano anche le minacce ibride e i diritti umani. Sono in preparazione ulteriori sanzioni contro la Russia. Più a lungo la Russia continuerà la guerra, più dura sarà la nostra risposta”. Lo annuncia l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

Trump ha avvisato leader Ue: “Sanzioni a Mosca non una buona idea”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe detto ai leader dell’Ue e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la sua telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, di non ritenere opportuno imporre sanzioni alla Russia, poiché quest’ultima desidera raggiungere un accordo per porre fine alla guerra contro Kiev. Lo riferisce il sito di notizie Axios. Ieri, Putin e Trump hanno avuto una telefonata durante la quale hanno discusso, tra le altre cose, della soluzione in Ucraina.

Ue, Kallas: “Vogliamo vedere azioni forti dagli Usa su Mosca”

“Dagli Usa abbiamo sentito che senza una tregua ci sarebbero state delle reazioni forti, delle conseguenze, e ora vogliamo vedere queste conseguenze”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio affari esteri e difesa, precisando che sinora non si sono viste “serie pressioni” su Mosca nell’ambito delle discussioni avute da Donald Trump. tgcom24.mediaset.it