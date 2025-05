Malore improvviso, muore a 34 anni: “sospetta infezione ai denti”

Nel Bellunese, a Taibon Agordino, un uomo è morto dopo un malore improvviso e si ipotizza che a provocare il decesso possa essere stata un’infezione ai denti trascurata. Da quanto riporta ‘Il Gazzettino’, Alberto Moretti è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Martino di Belluno ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto dopo pochi giorni di ricovero. Lascia i genitori, la figlia di cinque anni e la madre della bambina.

Secondo quanto riportato “la causa potrebbe essere legata a uno shock settico successivo a un’infezione” e “non è escluso però che all’origine possano esserci stati problemi ai denti non trattati”, nonostante le cause esatte siano ancora in corso di accertamento. Adnkronos