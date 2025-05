Romania, Meloni fa i complimenti al nuovo presidente europeista

ROMA, 19 MAG – “A nome del governo italiano, porgo i miei complimenti a Nicusor Dan per la sua elezione a Presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le nostre nazioni e con l’obiettivo comune di promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l’Europa”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (ANSA).

Daily Romania scrive su X: “Beh, ce l’hanno fatta. L’UE è riuscita a far passare questa massiccia frode elettorale, guidata dalla Francia di Macron, dalla Moldavia e, naturalmente, dallo Stato rumeno. A quanto pare siamo stati troppo ingenui nel pensare che avrebbero permesso al popolo romeno di tenere elezioni libere: la posta in gioco era troppo alta per loro.

Oggi abbiamo visto come un regime come la Romania possa truccare un’intera elezione con l’aiuto esterno di attori stranieri quali Francia, Moldavia e UE e farla franca.

Tutto questo è accaduto all’interno dell’UE, che afferma di sostenere valori come la “democrazia”, ​​ma che in modo dimostrabile, con decine di documentati atti di frode elettorale, ha sostenuto e supportato un regime che, attraverso la manipolazione dei mass media, l’abuso delle istituzioni governative e la frode elettorale, ha truccato l’esito di un’elezione presidenziale.

Sappiamo, naturalmente, che ogni atto di frode documentato commesso dal nostro governo, dalla Francia o dalla Moldavia verrà ignorato da qualsiasi tribunale, nazionale o internazionale.

Ciò avviene mesi dopo l’annullamento di un’intera elezione a causa della presunta ingerenza russa e, a tutt’oggi, le autorità non hanno fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

Abbiamo fatto quello che potevamo, avevamo contro di noi l’intero sistema corrotto della Romania, ma contro un sistema che lavora contro il suo stesso popolo non si può fare molto.

Non ci arrenderemo.

Dio benedica la Romania

🇷🇴 Well, they did it. The EU managed to push through this massive electoral fraud, led by Macron’s France, Moldova, and, of course, the Romanian state:

It seems we were too naive to think they would allow the people of Romania to have free elections, too much was at stake for… pic.twitter.com/dSayQi7OPw

— Daily Romania (@daily_romania) May 18, 2025