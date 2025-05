Germania, attacco con coltello a Bielefeld: almeno 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite nella notte a Bielefeld, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, di cui tre in modo grave dopo state aggredite davanti a un bar da un uomo che si è poi dato alla fuga. Lo riferisce la polizia tedesca che ha rinvenuto un coltello sul posto. Secondo Bild, potrebbe trattarsi di un attentato. Mentre fuggiva, il responsabile ha perso il suo zaino nel quale, sempre secondo il quotidiano tedesco, sono state ritrovate altre armi e una bottiglia con liquido infiammabile.

I feriti sono attualmente ricoverati in ospedale. Il presunto aggressore, descritto come un uomo alto circa 1,70 metri, indossava una maglietta bianca, una giacca scura e un berretto. Secondo alcuni testimoni, l’uomo ha colpito le vittime in modo indiscriminato, utilizzando un coltello e un bastone con lama retrattile.

Prima della fuga alcuni presenti sarebbero riusciti a bloccare l’aggressore, causandogli ferite al volto.

La polizia ha invitato i cittadini a fornire informazioni tramite il portale delle segnalazioni e a non avvicinarsi all’uomo, che potrebbe essere ancora armato. È stata istituita un’unità investigativa speciale.

La polizia è sulle tracce di Mahmoud Mhemed: il terrorista siriano (35) ha aggredito e ferito gravemente diverse persone innocenti con un coltello in un bar di Bielefeld, in Germania.

JUST IN – Police hunt underway for Mahmoud Mhemed: The Syrian terrorist (35) attacked and severely injured several innocent people with a knife in a bar in Bielefeld, Germany. pic.twitter.com/4ybwzRX10h

