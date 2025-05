Vaccini pediatrici. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025

VACCINI PEDIATRICI

“Se anche nel pieno della confusione generale stai cercando di scoprire quello che è giusto, in mezzo a persone che non sanno più distinguere il bene dal male, allora hai già fatto molto”.

Olavo de Carvalho, filosofo brasiliano – una vita dedicata alla “lotta contro il comunismo”.

Questa puntata sarà un DOCUMENTARIO in cui si parlerà dei cosiddetti vaccini pediatrici, con l’auspicio che l’argomento possa essere utile ad aprire gli occhi, le orecchie e le menti, soprattutto a chi è genitore.

Lo scopo delle élite globaliste, che sostengono l’oligarchia massonica, satanica, malthusiana, transumana, è la riduzione della popolazione. Se non si parte da questo assunto, non si è capito nulla di quello che accade e di conseguenza non si va da nessuna parte.

Tuttavia, il vero pericolo che avanza non è solo una politica di riduzione della popolazione, ma anche una dannosa politica sanitaria fuori controllo attuata attraverso i programmi di vaccinazione di massa ai quali, ignari e ignoranti, manipolati e indottrinati, obnubilati e ipnotizzati come siamo, docilmente ci sottoponiamo.

La cosiddetta vaccinazione non viene venduta come una misura terapeutica, bensì come una misura profilattica. Dicono che si tratta di inoculare virus e batteri su bambini sani per impedire (così dicono!) che si ammalino in futuro di una certa malattia. Balle.

Il noto pediatra americano R.S. MENDELSOHN, dopo 40 anni di carriera, scrive: “le vaccinazioni sono state pubblicizzate così abilmente e aggressivamente che la maggior parte dei genitori le ritiene il miracolo debellatore di molte spaventose malattie. Conseguentemente, chiunque vi si opponga è considerato ai limiti della pazzia. Per un pediatra contestarle equivale alla negazione dell’infallibilità del papa da parte di un prete. Molto di ciò che vi hanno fatto credere sulle vaccinazioni non è vero. Non solo nutro su di esse gravi dubbi, ma, se dovessi seguire le mie profonde convinzioni, vi esorterei su due piedi a rifiutarvi di praticare a vostro figlio qualsiasi vaccinazione…Non esiste alcuna prova scientifica convincente del fatto che si possa attribuire alle vaccinazioni di massa l’eliminazione di alcuna malattia infantile”.