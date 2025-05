Roma, turiste derubate in chiesa: arrestato algerino

Non c’è pace nemmeno in chiesa. Due turiste americane, infatti, sono state derubate durante l’eucarestia. Il colpo è stato messo a segno – nella tarda mattinata di mercoledì 14 maggio – da un 57enne originario dell’Algeria, che è stato arrestato dalla polizia locale, mentre è caccia al complice.

Furto in chiesa al momento dell’eucarestia

Le due donne, una 57enne e una 62enne, entrambe statunitensi, si trovavano all’interno della parrocchia di Santa Maria in Traspontina, in via della Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano. Qui le vittime hanno subito il furto di alcuni effetti personali da parte di due soggetti. Le grida di un gruppo di fedeli hanno attirato l’attenzione dei caschi bianchi delle unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale), Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e del gruppo I Prati. E gli agenti, poco dopo, sono riusciti a intercettare e bloccare il 57enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un cellulare sottratto in precedenza che è stato poi restituito alla proprietaria.

Arrestato 57enne

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di furto con destrezza in concorso. Nel frattempo, proseguono le ricerche per individuare il “socio” che ha preso parte al colpo effettuato in chiesa.

