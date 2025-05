Nato, Rutte: più spese militari davanti alla minaccia russa

Rutte: “Nato più sicura solo se si spende più del 2% del Pil”

“Dobbiamo assicurarci di spendere abbastanza per rendere la Nato sicura. Il dibattito sarà sullo spendere di più. La buona notizia è che prima del vertice dell’Aja vedremo molti Paesi raggiungere il 2%” del Pil destinato alla difesa, ha aggiunto Mark Rutte.

“Ci sono ancora otto Paesi che non hanno raggiunto il 2%. Faremo molta strada nel portare l’intera Alleanza” a quel target, ha sottolineato Rutte, evitando di entrare nei dettagli della percentuale di spesa per la difesa che sarà sul tavolo dei leader. “Ne stiamo ancora discutendo, quindi non sentirete numeri da me: ma è vero che dobbiamo spendere molto, molto di più perché abbiamo bisogno di tutte le capacità necessarie” davanti alla minaccia di Mosca. notizie.tiscali.it