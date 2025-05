Modena, straniero minaccia un 17enne con un coltello e tenta di violentarlo

Il ragazzo ha reagito ed è riuscito a colpire il suo aggressore mentre questi si denudava, riuscendo a riappropriarsi della bicicletta e fuggire

I Carabinieri di Modena stanno indagando su un episodio molto grave accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 12 maggio, che ha visto un ragazzo si 17 anni vittima di un’aggressione a sfondo sessuale. La famiglia dello studente ha infatti presentato denuncia per quanto avvenuto intorno alle ore 15 in via Rinaldi, la strada che collega il Villaggio Artigiano al quartiere Madonnina, attraversando la “Diagonale” ciclopedonale.

Proprio in corrispondenza di quel tratto, mentre rientrava a casa da scuola in bicicletta, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un uomo di origine straniera. Secondo il racconto del giovane, dopo un primo approccio amichevole, questi lo avrebbe minacciato mostrando un coltello che teneva in tasca, per poi afferrarlo per il collo. La vittima sarebbe quindi stata trascinata in una delle macchie di vegetazione che costeggiano la ciclabile e qui si sarebbe consumato un tentativo di abuso sessuale.

Il ragazzo ha però reagito ed è riuscito a colpire il suo aggressore mentre questi si denudava, riuscendo a guadagnare un vantaggio su di lui in modo da riappropriarsi della bicicletta e fuggire velocemente verso casa.

Dopo il racconto ai genitori è scattata la denuncia alle autorità. I Carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato i primi accertamenti, nella speranza di riuscire a risalire all’identità dell’aggressore.

