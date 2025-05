Mamma di 30 anni muore per un malore: la figlia la veglia per ore

Una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata morta nel suo appartamento, accanto alla figlia di sei anni che l’ha vegliata per ore senza capire cosa fosse successo. La tragedia è avvenuta il 13 maggio, ma è stata scoperta solo in serata, dopo che la bambina non si è presentata a scuola.

A dare l’allarme sono state le insegnanti, insospettite dall’assenza della piccola. Dopo aver provato a contattare la madre senza ottenere risposta, è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che hanno trovato la donna ormai priva di vita.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a cause naturali: nessun segno di violenza né di disordine in casa. La bambina è stata presa in carico dai servizi sociali, mentre il Comune ha attivato le procedure per garantirle assistenza e una sistemazione sicura. tgcom24.mediaset.it