Violenza sessuale, calciatore professionista denunciato a Udine

Una serata con gli amici, poi l’arrivo in appartamento e la violenza sessuale da parte di un calciatore professionista

È quanto sarebbe accaduto a una donna che nella serata tra domenica 11 e lunedì 12 maggio si è presentata sola all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I fatti

La donna avrebbe seguito il giocatore in appartamento dopo una serata passata in un locale in compagnia di amici. Qui, in stato di pesante alterazione a causa dell’alcool, avrebbe prima rifiutato le avance del presunto aggressore e di due suoi amici e poi subito lo stupro, dettagliata successivamente, all’arrivo in ospedale, al personale sanitario e alle forze dell’ordine: ha anche specificato di aver negato il consenso a qualsiasi rapporto. A seguito degli accertamenti effettuati, il calciatore professionista è stato denunciato nella giornata di lunedì 12: l’ipotesi di reato è di violenza sessuale.

