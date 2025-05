Tenta di strangolare la moglie davanti ai figli, arrestato nigeriano

Un’aggressione violenta dentro le mura di casa. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie davanti ai figli, due quali minorenni

Una lite fuoriosa avvenuta nella zona di Castelverde B4, che ha portato all’arresto di un 53enne originario della Nigeria. La donna, che presentava segni sul collo, è dovuta poi ricorrere alle cure mediche. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata nella serata di venerdì 9 maggio in via Cardinale Luigi Traglia.

L’alert indicava la lite tra coniugi, ma la verità era un’altra. Infatti, il 53enne – per motivi da accertare – si è scagliato contro la moglie davanti ai loro figli. Provvidenziale l’intervento della polizia, che lo ha bloccato e arrestato. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I.

Donna presa a pugni dal marito

Un altro episodio simile, peraltro, è avvenuto il giorno successivo, il 10 maggio, a Ponte di Nona vecchia, nello specifico in via Aldo Capitini. Qui gli agenti sono dovuti intervenire perché un 68enne originario del Marocco ha preso a pugni la moglie, una 39enne connazionale, che è stata accompagnata in seguito al policlinico Casilino. L’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia.

www.romatoday.it