Sardegna, 16 migranti prelevati da nave da crociera

AGI – Sedici migranti a bordo di un piccolo motoscafo alla deriva davanti alla costa sud-orientale della Sardegna sono stati tratti in salvo dalla nave da crociera Msc Orchestra. Lo hanno riferito all’AGI passeggeri che erano a bordo della nave e la notizia è stata confermata dalla Questura di Cagliari.

Intorno alle due di notte, la nave lunga quasi 300 metri ha avvistato il barchino vicino alla costa di Sant’Antioco mentre era diretta nel porto sardo per una crociera nel Mediterraneo. Dopo alcuni controlli per verificare che gli occupanti del motoscafo non rappresentassero una minaccia, l’equipaggio della nave ha tirato a bordo i naufraghi clandestini che al mattino stati sbarcati nel porto di Cagliari. Per i 16 migranti, tutti in buona salute, e’ scattato l’iter procedurale previsto per questi casi, a partire dell’identificazione. foto AGI