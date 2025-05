“Bruceremo la vostra chiesa. Allah Akbar”, prete minacciato ad Avignone

“Sono disgustato”, sospira un cliente abituale del Café des Négociants, di fronte alla chiesa di Montfavet. “Quando penso che sono stati dei giovani a fare questo…” commenta l’anziano signore. In questo quartiere di Avignone, l’eco dell’invettiva contro Padre Laurent Milan, sabato sera 10 maggio, si è propagata a macchia d’olio. Domenica mattina, all’ora della messa, l’auto della polizia, stazionata in piazza a scopo precauzionale, non è passata inosservata ai fedeli.

Secondo la testimonianza dell’uomo di fede, corroborata da quella di uno dei testimoni presenti, la situazione è degenerata non appena la decina di giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, è entrata in chiesa. “Uno di loro ha iniziato a correre, altri si sono radunati intorno al prete, gridando insulti”, spiega Isabelle, presente con il marito dopo la messa di mezzanotte. “Abbiamo avuto molte difficoltà a farli uscire”, confida la restauratrice.

“Non mi hanno insultato personalmente; sono stati provocatori e hanno fatto commenti offensivi, come ‘Gesù, ti stiamo fottendo’, contro la religione cattolica”.

Secondo il sacerdote che ha sentito le grida di “Allahu Akbar”, i colpevoli hanno ripetuto “più volte”: “Torneremo e bruceremo la vostra chiesa”, racconta padre Milan, ancora scosso.

www.fdesouche.com