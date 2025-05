Roma, rubano l’auto a una donna e la colpiscono con un punteruolo

Una rapina choc nei confronti di una donna che stava andando a prendere, verso le undici di ieri sera, la sua auto su un tratto di via Magliana Nuova. La donna, sulla quarantina, è stata aggredita da un bandito che ha preteso che lei gli desse la sua macchina, ma non gli è bastato. Prima di fuggire a bordo dell’auto, l’uomo ha ferito la donna con un colpo di punteruolo ad una mano. La vittima è rimasta terrorizzata sul marciapiede spaesata con la mano che le sanguinava.

Poi, con il suo cellulare ha chiamato il 118 per richiedere assistenza. Dopo poco, è accorsa un’ambulanza il cui personale ha portato la donna ferita ad una mano all’ospedale Sant’Eugenio. I medici l’hanno medicata. Per fortuna non si tratta di una cosa grave: ha avuto una prognosi di una decina di giorni.

Ma la donna è rimasta molto impaurita per quello che le è capitato. “Non avrei mai pensato che mi sarebbe accaduta una cosa del genere.

La mia auto è di scarso valore eppure sono stata ferita e me l’hanno portata via”, si è sfogata la donna con il personale sanitario. Del caso si occupa la polizia. Gli agenti si sono recati sul luogo della rapina. Stanno anche visionando qualche telecamera che potrebbe avere ripreso l’aggressore.

