Milano, tentano di rubare bagagli di diplomatici filippini: arrestati due stranieri

Hanno cercato di rubare i bagagli ad alcuni membri del corpo consolare filippino a Milano. Sono stati scoperti e arrestati dalla polizia locale

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì, in via Ugo Bassi, in zona Isola, non lontano da un hotel dove dormivano i diplomatici. Succede tutto in pochi minuti, quando davanti all’albergo arriva un auto del consolato delle Filippine. Mentre il personale era in procinto di caricare a bordo del veicolo i bagagli, il passeggero di un’altra auto di passaggio è sceso e ha rubato i bagagli.

Il furto, però, è avvenuto proprio davanti agli agenti della locale. I ‘ghisa’ hanno così bloccato i due presunti ladri. Sono un cubano e un peruviano. Sono accusati di furto in concorso.

