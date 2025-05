UE: stop gas russo a prescindere da accordi di pace

Divieto di importazione di gas russo sul mercato spot e nei contratti a lungo termine, piani nazionali per coordinare l’azione dei Ventisette e norme più rigide per le aziende

E’ quanto prevede la “Roadmap per porre fine alle importazioni di energia russa” della Commissione Ue. Una decisione che la Ue prende “a prescindere da ciò che sta accadendo nei negoziati – chiarisce il commissario Ue all’Energia Dan Jorgensen -.

“Penso sia chiaro che ci siano ragioni ancora migliori per farlo ora, a causa della guerra aggressiva, illegale, in Ucraina. Ma anche se ci fosse la pace, non sarebbe comunque sensato da parte nostra tornare a dipendere dal carburante russo. Innanzitutto, Putin ha dimostrato di non avere problemi a trasformare il gas in un’arma. Non dovremmo metterci in una situazione in cui non vogliamo vederci sostenere la sua economia di guerra”.