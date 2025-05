Roma, borseggiatore scappa dopo furto in metro: travolto e ucciso

Scappa sotto la galleria e viene investito da un vagone della Metro A di Roma. Si indaga sulla morte di un uomo, avvenuta nella serata di sabato, che a quanto pare sarebbe un borseggiatore che aveva appena messo a segno un colpo, uno dei tanti che quotidianamente si verificano sulle linee di trasporto della Capitale.

La procura di Roma e la polizia di Stato stanno indagando per ricostruire quanto avvenuto tra le fermate di Anagnina e Cinecittà dopo il ritrovamento ha comportato la chiusura della tratta dalle 21 fino a poco dopo la mezzanotte, anche perché i rilievi scientifici sono stati complicati dalla posizione del corpo. La pista è quella che stesse fuggendo dopo un furto: l’uomo potrebbe essere entrato nel tunnel della metro A da Cinecittà, forse per scappare, e sarebbe stato accidentalmente investito da un treno.

Le videocamere di sorveglianza dell’Atac delle stazioni di Anagnina e Cinecittà sono state acquisite e proprio da quelle estrapolate da quest’ultimo scalo ci sarebbero elementi considerati utili per ricostruire l’accaduto. La procura, inoltre, per identificare la vittima ha disposto l’autopsia.

A suggerire l’ipotesi del ladro in fuga ci sarebbe anche un procedente, quello di venerdì scorso sempre lungo la linea A. In quell’occasione un borseggiatore fuggì all’interno della galleria a ridosso della stazione Re di Roma. Una fuga aveva causato l’interruzione del servizio per circa un’ora con l’uomo che era riuscito a darsela a gambe.

