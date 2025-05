Montebelluna, malore in casa: 19enne muore dopo due giorni di agonia

MONTEBELLUNA (TV) – Alessandro Ronchi, 19 anni, è deceduto il 5 maggio, dopo due giorni di agonia. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 20 anni il 17 maggio, è stato trovato privo di sensi dal gemello Francesco, e subito portato in ospedale, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un problema cardiaco, forse un’aritmia, sebbene non siano stati riscontrati problemi di salute pregressi.

Il tragico malore e i soccorsi

Tutto è iniziato sabato 3 maggio, quando Isabella Fontana, madre di Alessandro, stava svolgendo alcune faccende domestiche. Dopo il pranzo, i due ragazzi sono rimasti in casa, ma verso il pomeriggio, Francesco è corso verso di lei in preda al panico per segnalarle che Alessandro, infatti, era immobile e privo di respiro davanti al suo computer. I soccorsi sono giunti rapidamente e il giovane è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dopo due giorni di lotta, il suo cuore ha cessato di battere.

