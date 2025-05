Torino, peruviano accoltellato per rapina

Nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, si è verificato il un terzo episodio di violenza in quattro giorni, dopo un giovane ucciso e un altro rimasto accoltellato

TORINO, 05 MAG -In questo terzo episodio, un uomo di 47 anni, di origini peruviane, è stato ferito con una coltellata durante una rapina, a Torino. I fatti sono avvenuti in via Martorelli, nei pressi di via Desana, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese.

Secondo quanto ricostruito, ieri sera intorno alle 22.30 l’uomo è stato rapinato in strada da alcune persone di origini straniere, che gli hanno sottratto il portafoglio e lo hanno colpito con un coltello al braccio. Il quarantasettenne, non in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco. Sull’accaduto indaga la polizia.

Sempre in via Martorelli, nella notte tra sabato e domenica, era stato accoltellato e derubato un cittadino marocchino. Per quell’episodio la polizia aveva fermato un suo connazionale di 48 anni. Nel quartiere Barriera di Milano, nella notte di venerdì scorso, un ragazzo di 19 anni, senza permesso di soggiorno e originario della Costa d’Avorio, era stato assassinato al culmine di una rissa, con una coltellata che gli aveva trafitto il cuore. (ANSA)