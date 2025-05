Chelsea Clinton preoccupata per l’aumento dell’esitazione “vaccinale”

Chelsea Clinton ha espresso profonda preoccupazione per la crescente ondata di esitazione vaccinale e il netto rifiuto della scienza, che considera una minaccia critica per la preparazione sanitaria globale. Sottolineando l’erosione della fiducia in scienziati, epidemiologi e professionisti della sanità pubblica da gennaio 2020, ha chiesto un’azione urgente per ricostruire la fiducia.

Clinton ha criticato le iniziative volte a privare le agenzie statali dei poteri di gestione delle emergenze sanitarie pubbliche e ha esortato il settore privato a comunicare meglio i principi scientifici alla base delle proprie innovazioni, accettando l’incertezza insita nel progresso scientifico.

Ha inoltre annunciato una nuova iniziativa, “The Big Catch-up”, lanciata in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fondazione Bill & Melinda Gates e altri, che si prefigge di diventare il più grande sforzo di immunizzazione infantile di sempre. […]

Il video è stato pubblicato da un utente su X.

Chelsea Clinton announces “The Big Catch-up” with WHO, UNICEF, Gavi, the Vaccine Alliance

Chelsea Clinton expressed deep concern about the rising tide of vaccine hesitancy and outright rejection of science, which she sees as a critical threat to global health preparedness.… pic.twitter.com/UJGk2GbhR0

