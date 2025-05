Vibo Valentia: donna incinta muore in ospedale, deceduto anche il bimbo

All’ospedale di Vibo Valentia è morta una donna incinta di 32 anni ed è morto anche il bimbo che aveva in grembo: sul caso la Procura aprirà un’inchiesta

La donna, Martina Piserà, è deceduta per arresto cardiaco nel reparto di Ginecologia dove era stata portata dal Pronto soccorso, in seguito alla morte del bimbo. Si era presentata in ospedale all’alba dicendo che non sentiva più il piccolo muoversi. Le successive verifiche hanno accertato che il bimbo, di 7 mesi, era già morto e a quel punto la donna è stata portata in Ginecologia in condizioni stabili, ma emotivamente molto turbata.

I medici stavano decidendo se optare per il taglio cesareo o per l’induzione al parto quando la situazione è precipitata, con il sopraggiungere dell’arresto cardiaco.

Nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, fatale si è rivelato un arresto cardiaco e per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Parole di cordoglio per la morte della 32enne sono state espresse dal sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, che ha appreso la tragica notizia in mattinata. www.tgcom24.mediaset.it