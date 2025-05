Rissa a Castelfranco Veneto, 20enne ucciso a coltellate

Un 20enne è morto accoltellato e un 22enne è stato gravemente ferito dopo un’accesa lite nei pressi di una discoteca a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La vittima è deceduta dopo il trasporto in ospedale per le ferite riportate, mentre il 22enne è in pericolo di vita.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione e dei motivi che hanno scatenato la lite tra un numero di giovani ancora in fase di identificazione. La vittima era residente in provincia di Padova.

Secondo una pima ricostruzione dell’Arma i ragazzi si trovavano tutti nel locale e non si esclude che i dissapori siano nati sulla pista da ballo e poi degenerati all’esterno. rainews.it