Maxi rissa a Bergamo, 26enne ucciso a coltellate

Una rissa tra dieci giovani con catene e bastoni, le urla, uno che sale in casa e prende un coltello. Un altro, 26 anni, morto con dei fendenti alla schiena

È successo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, in strada, in via dei Ghirardelli, vicino allo stadio, a Bergamo. Sul posto i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica, ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

«Ho sentito degli schiamazzi nei giardinetti qui vicino- racconta una ragazza – e qualcuno urlare “basta”». Forse era solo un residente che voleva dormire. Ma in strada, qui in zona, una decina di giovani, italiani, ha litigato e la lite è finita in omicidio. Una residente, infatti, non ha voluto guardare dalla finestra per paura, ma ha sentito bene: «Qualcuno ha urlato “ha un coltello, ha un coltello!».

Tra i ragazzi coinvolti nella rissa, ci sarebbero anche due fratelli. Secondo le primissime informazioni, uno sarebbe intervenuto per difendere l’altro, risalendo in casa a prendere un coltello per poi sferrare i fendenti al 26enne.

