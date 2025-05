Usa, sbloccati aiuti militari a Kiev per 50 milioni di dollari

L’amministrazione Trump ha informato il Congresso della sua intenzione di dare luce verde alle esportazioni di aiuti per la difesa dell’Ucraina del valore di 50 milioni di dollari o anche oltre. Lo rivela il Kiev Post, citando fonti diplomatiche, secondo cui l’ok è arrivato dopo settimane in cui gli Stati Uniti avevano messo in pausa gli aiuti militari, un modo per ottenere da Kiev il via libera all’accordo sulle terre rare.

Il Parlamento di Kiev voterà intanto giovedì prossimo, l’8 maggio, la ratifica dell’accordo, riferiscono deputati ucraini. Adnkronos