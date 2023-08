Calolziocorte, 23enne ucciso da connazionali

Calolziocorte (Lecco), 29 agosto 2023 – Tragedia in stazione a Calolziocorte. Un giovane di 23 anni è stato accoltellato mortalmente. È successo nel primo pomeriggio di oggi sulla banchina tra i binari 2 e 3. Il 23enne, Malcolm Darga Mazou, originario del Burkina Faso che risiede in paese, sarebbe stato accoltellato da altri connazionali in gruppo, che lo hanno circondato e aggredito, per poi colpirlo con alcuni fendenti ad una gamba e al torace. Dopo averlo ferito lo hanno lasciato a terra e sono scappati. Alla scena ha assistito pure la mamma del ragazzo che era con lui in stazione.

Il 23enne è stato soccorso dai sanitari di Areu con i soccorritori dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Ha perso molto sangue. Dopo le prime cure e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza in ospedale Manzoni di Lecco, ma i medici non sono riusciti a stabilizzarlo.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polfer, sia i carabinieri. Le indagini sono in corso. I treni e le stazioni della linea Milano-Lecco si confermano tra i più pericolosi della Lombardia. https://www.ilgiorno.it