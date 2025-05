Roma, violenza sessuale al concerto del 1° Maggio: arrestati tre tunisini

Violenza sessuale al concerto del Primo Maggio a Roma. Vittima una ragazza di 25 anni

In tre l’hanno afferrata ed hanno cominciato a palpeggiarla. Tutti tunisini senza dimora sono poi stati rintracciati e arrestati nella stessa piazza San Giovanni in Laterano. Vittima delle molestie una donna campana, arrivata a Roma per assistere al concerto insieme a un’amica.

In fila in attesa di fare accesso all’interno dell’area riservata i tre, approfittando del frangente, hanno afferrato la giovane, che, tuttavia, con l’aiuto dell’amica, è riuscita ad allontanarsi chiedendo aiuto alle forze di polizia impegnate nei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Arrestati dalla polizia

Grazie alle descrizioni fornite e al tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Esquilino in servizio in borghese, i tre, due 24enni e un giovane di 22 anni, sono stati rintracciati nell’immediatezza e, all’esito degli adempimenti di rito, sono stati arrestati per violenza sessuale e giudicati con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.

