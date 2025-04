Trump: ‘resusciterò il Columbus Day cancellato dai democratici’

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato tramite un messaggio sulla sua piattaforma sociale Truth di voler “riportare indietro il Columbus Day”

“Resusciterò il Columbus Day dalle ceneri. I democratici hanno fatto di tutto per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano così tanto”, ha scritto Trump. “Hanno abbattuto le sue statue, e le hanno sostituite con nient’altro che il ‘Woke’, o ancora peggio, il nulla! Bene, sarete felici di sapere che Cristoforo farà un grande ritorno. Ripristino ufficialmente il Columbus Day con le stesse modalità, date e luoghi, come è stato per tutti i decenni precedenti!”, ha aggiunto il presidente. tgcom24.mediaset.it