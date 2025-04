Brindisi, violenta lite tra migranti: giovane accoltellato

Violenta lite tra migranti ieri sera in Corso Umberto a Brindisi: un giovane è rimasto ferito da una coltellata

L’aggressione è avvenuta intorno alle 19.30, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Questura, intervenuti dopo l’allarme lanciato da alcuni passati. A quanto pare la discussione sarebbe avvenuta tra almeno due stranieri e rapidamente sarebbe degenerata.

Durante la colluttazione, uno degli uomini ha estratto un coltello e ha colpito il giovane rimasto ferito, soccorso poco dopo dagli operatori del 118 accorsi sul posto e accompagnato in ospedale per le ulteriori cure. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e stabilire le cause della lite. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei testimoni oculari.

https://www.mesagnesera.it