Prof. Boyle: “FDA coinvolta nello sviluppo del Covid-19 come arma biologica”

Il professor Francis Boyle afferma che l’obiettivo finale è la riduzione della popolazione, generando al contempo miliardi di dollari

La FDA è stata coinvolta nello sviluppo del Covid-19 come arma offensiva per la guerra biologica presso l’UNCBSL3 (laboratorio di livello 3 di biosicurezza). Il Pentagono ha acquistato e pagato i vaccini a mRNA tossico e ha contribuito a creare il Covid-19. Tutti sono colpevoli dei crimini di Norimberga, omicidio e cospirazione per commettere omicidio. Anche la direttrice del CDC, Rochelle Walensky, è responsabile di questi omicidi e dei crimini di Norimberga. Anche la Harvard Medical School è stata coinvolta nello sviluppo del Covid-19 presso il laboratorio UNCBSL3 con Ralph Baric, insieme alla FDA.

Il CDC è da tempo coinvolto nello sviluppo di armi biologiche offensive, a partire dall’amministrazione Reagan. L’amministrazione Reagan autorizzò il CDC a inviare agenti per la guerra biologica a Saddam Hussein in Iraq, sperando che li usasse contro l’Iran.

Il giurista internazionale statunitense, il professor Francis Boyle, afferma che l’obiettivo finale di DARPA, Pentagono, FDA, CDC, CIA, Bill Gates, Klaus Schwab, Ralph Baric, Peter Daszak, Anthony Fauci, Rockefeller, Rothschild e molti altri è il controllo e la riduzione della popolazione, generando al contempo miliardi di dollari. Nuovi rapporti mostrano un eccesso di morti in tutto il mondo, pari a 12 milioni di innocenti.

Il professor Boyle ha redatto la legge nazionale statunitense di attuazione della Convenzione sulle armi biologiche, nota come Biological Weapons Anti-Terrorism Act del 1989, che è stata approvata all’unanimità da entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti e firmata dal presidente George H.W. Bush.

Il professor Boyle ha inoltre prestato consulenza a numerosi organismi internazionali in materia di diritti umani, crimini di guerra e genocidio, politica nucleare e guerra biologica. Dal 1991 al 1992 è stato consulente legale della delegazione palestinese per i negoziati di pace in Medio Oriente. Prosegue dicendo che l’obiettivo del controllo e della riduzione della popolazione risale alla direttiva sulla sicurezza nazionale contenuta nel rapporto Henry Kissinger, redatto nel 1974, in cui si affermava che era nel migliore interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli interessi esteri avere una politica di controllo e riduzione della popolazione.

Il Memorandum sullo Studio sulla Sicurezza Nazionale NSSM200 sulle Implicazioni della Crescita della Popolazione Mondiale per la Sicurezza degli Stati Uniti e gli Interessi d’Oltremare (RAPPORTO KISSINGER), datato 10 dicembre 1974, è stato classificato e riservato fino alla sua declassificazione avvenuta il 3/7/89. Leggete l’intero rapporto per capire cosa stanno facendo. Tutti i cittadini del mondo sono vivamente incoraggiati a recarsi presso l’ufficio dello sceriffo, l’ufficio di polizia e l’ufficio del procuratore generale distrettuale o statale e a sporgere denuncia per omicidio e cospirazione, chiedendo che i responsabili vengano arrestati e processati. È necessario farlo, siate coraggiosi e agite ora, umanità.

Anche il governo comunista cinese ha aiutato il Pentagono e la FDA a creare il Covid-19. Sapevano di stare sviluppando una pericolosa arma offensiva per la guerra biologica con proprietà di guadagno funzionale, contenente DNA dell’HIV geneticamente modificato e combinato con nanotecnologie per aerosolizzarlo, consentendo all’arma biologica di viaggiare fino a 9 metri di altezza. Hanno deliberatamente creato sia le armi da guerra biologica Covid-19 sia i letali vaccini contro il Covid molto prima della pandemia e poi hanno creato una pandemia fraudolenta per rilasciare queste mortali armi biologiche di guerra contro l’umanità per uccidere milioni di persone innocenti in tutto il mondo.

Francis Boyle è stato un avvocato statunitense per i diritti umani e professore di diritto internazionale presso l’Università dell’Illinois College of Law. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Amnesty International, in qualità di consulente dell’American Friends Service Committee e nel comitato consultivo del Consiglio per la genetica responsabile. Ha redatto la legislazione di attuazione interna degli Stati Uniti per la Convenzione sulle armi biologiche, nota come Biological Weapons Anti-Terrorism Act del 1989, che è stata approvata all’unanimità da entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti e firmata in legge dal presidente George H.W. Bush (wikipedia)