Padre ossessionato dai virus, figli chiusi in casa: a 6 e 9 anni mai andati a scuola

A sei e nove anni non risultano registrati all’Anagrafe, non saprebbero né leggere né scrivere, quasi non parlano, e sarebbero stati trovati dai carabinieri, nel corso dello sgombero di un cascinale a Lauriano Po (Torino) a causa dell’ultima alluvione, con addosso i pannolini, in un contesto igienico-sanitarie pessimo.

I genitori, due olandesi di 54 e 38 anni, si sarebbero giustificati affermando che i figli fossero arrivati lì solo da due settimane. Ma il padre, un artista che lavora il metallo, e parrebbe ossessionato dai virus come riferiscono i media locali, risulterebbe residente nel paese piemontese da almeno tre anni. La vicenda di questi “fratellini fantasma” ha scosso l’intera comunità, sindaco in testa.

La vicenda

La madre, 38 anni, stando a La Repubblica, risulterebbe senza fissa dimora. Insieme al marito, sosteneva che i figli, ora in due comunità in attesa di un possibile inserimento in una famiglia affidataria, come scrive Quotidiano Piemontese, seguissero un percorso di istruzione parentale. Ma i due bimbi, senza documenti, per lo Stato italiano non esistevano.

Il padre, scrive sempre La Repubblica, parrebbe fosse ossessionato dai virus. Così dallo scoppio della pandemia di Covid nel 2020 i due bambini non sarebbero più andati a scuola, e sarebbero rimasti chiusi in casa. La procura dei minori ha attivato la procedura di adottabilità, tuttora in corso. Di conseguenza, i due olandesi hanno perso la responsabilità genitoriale.

“E’ una vicenda molto delicata – ha commentato il sindaco di Lauriano Mara Bacolla a La Repubblica -. L’aspetto che ora più ci preoccupa è che questi bambini possano trovare un equilibrio”.

www.tgcom24.mediaset.it