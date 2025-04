Condannato per prostituzione minorile, arrestato latitante romeno

Su di lui pendeva una condanna definitiva per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile commessi in provincia di L’Aquila tra il 2010 e il 2011. L’uomo, un 47enne romeno, era latitante, ma alcuni gironi fa è stato trovato e arrestato dai carabinieri nel comune di Corvara in Badia, in Alto Adige. A riportare la notizia è TrentoToday.

L’arresto è stato effettuato a seguito di un servizio perlustrativo di routine da parte nel territorio montano. E’ dalla targa rumena dell’auto su cui viaggiava l’uomo che si sarebbe risaliti alla sua identità.

