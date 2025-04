Giorgetti: “Spese militari al 2% già quest’anno”

”Con riferimento alle spese per la difesa e, più in generale, la sicurezza del Paese, il lavoro di ricognizione secondo la metodologia Nato, effettuato con particolare scrupolo, lascia ritenere che già da quest’anno saremo in grado di raggiungere l’obiettivo del 2% del pil assunto nel 2014”. Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

”Siamo oltremodo coscienti, anche alla luce delle attuali tensioni, dell’esigenza di incrementare tali spese nei prossimi anni’‘, sottolinea il ministro. Le valutazioni che saranno effettuate in tal senso ”dovranno ovviamente considerare anche gli esiti delle interlocuzioni avviate a livello europeo circa gli strumenti di finanziamento e le flessibilità nell’ambito delle regole di bilancio”.

”Mi è stato chiesto se si utilizza o no la deroga al patto di stabilità per le spese militari: la mia opinione – spiega poi – è che il governo italiano in questo momento non la utilizzerà. Noi riteniamo che sia corretto e giusto aspettare il vertice della Nato di giugno 2025”. Adnkronos