Assisi, malore in casa: muore giovane donna

Un grave episodio si è verificato nella mattinata di ieri ad Assisi, dove una giovane donna ha perso la vita a seguito di un malore improvviso in casa.

Secondo quanto riferito, la donna sarebbe stata colpita dal malore all’interno della sua abitazione, senza possibilità di intervento tempestivo da parte di familiari o conoscenti. L’allarme è stato lanciato rapidamente e sul posto si sono diretti i soccorsi, compreso l’intervento dell’elicottero Nibbio dell’elisoccorso regionale umbro, con a bordo personale medico e sanitario specializzato.

Gli operatori del 118, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato pochi minuti dopo nella zona indicata. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il malore si è rivelato fatale e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso, che sarebbe riconducibile a cause naturali.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Le autorità competenti hanno comunque avviato gli accertamenti di rito per confermare la natura naturale del decesso e per completare le procedure necessarie in questi casi. www.assisioggi.it