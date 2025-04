Picierno e Sensi contro Bettini, volano gli stracci nel Pd

“Questa mattina mi sono immersa nella lettura dell’ennesima intervista a Goffredo Bettini divenuto ormai un genere letterario il ‘Pdsplaining'”. Lo scrive su Twitter la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del Pd.

“In un paio di pagine è concentrata una deriva preoccupante, un ripiegamento identitario lontano anni luce dal Partito Democratico delle “origini” che non preoccupa tanto per l’atteggiamento intollerante verso il pluralismo interno, preoccupa invece moltissimo rispetto alla creazione di una alternativa credibile alle destre di Giorgia Meloni e Matteo Salvini perché si allontana da un pensiero riformista, abbracciando un radicalismo insensato che nessuna esperienza di governo socialista in Europa, da Sanchez a Starmer, ha incarnato negli ultimi anni. Che peccato e che amarezza, caro Goffredo!”, scrive Picierno.

“Non è 1 novità, ma con rispetto: non condivido neanche 1 parola 1, neanche 1 sillaba, della intervista di Goffredo Bettini oggi. Penso l’opposto: che l’unità sia 1 valore da vivificare, che l’Europa sia la nostra Costituzione materiale, che sono troppo laico x le scomuniche”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi. (Adnkronos)