Scritte ‘No Vax’ nel Torinese: 12 indagati

Dodici persone sono indagate dalla procura di Torino per ei scritte ‘No Vax tracciate’ dal 2021 al 2024 su sedi sindacali, banche, scuole, università, ospedali, cimiteri, sedi di quotidiani, uffici pubblici.

Fra i reati ipotizzati compare, oltre all’imbrattamento, c’è anche l’associazione per delinquere. A svolgere gli accertamenti e a identificare il gruppo è stata la Polizia di Stato, che su incarico dei magistrati ha ora notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In un caso è contestata la resistenza a pubblico ufficiale per la reazione tenuta nei confronti del personale della polizia intervenuto per impedire un’azione di imbrattamento in una scuola di Torino.

