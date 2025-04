Vietato affiggere manifesti “contrari alle politiche” del Pd

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 12 aprile 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ideologie e censura: OSPITI di Armando Manocchia sono Ines Buonora e Jacopo Coghe.

Ines Buonora ha svolto la libera professione di Avvocato civilista e di Mediatrice famigliare in Torino. E’ opinionista giuridica e umanista, nonché autrice di libri e poesie e dal 1998 conduce incontri di “Meditazione e Introspezione”.

Jacopo Coghe è il portavoce di dell’associazione Provita e Famiglia. Non solo per i suoi 6 figli, ma per tutti, si batte per la Vita, per la Famiglia e la libertà educativa, che sono i temi affrontati nella puntata di oggi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta